دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية إيران تضع البنتاجون على لائحة الإرهاب.. وتدعم فيلق القدس بـ200 مليون يورو

أدرجت إيران، اليوم الثلاثاء، وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على لائحة الإرهاب، وذلك ردًا على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.

وصوَّت البرلمان الإيراني على القرار، الذي تضمَّن إدراج البنتاجون وجميع المؤسسات والقادة، الذين لعبوا دورًا في قتل سليماني، على لائحة الإرهاب الإيرانية، وفقًا لوكالة أنباء أرنا اليوم الثلاثاء.

كما صوَّت البرلمان أيضًا على تعديل قانون إجراءات الرد على الولايات المتحدة الأمريكية، الذي سبق أن صوَّت عليه عقب قيام واشنطن بإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب قبل عدة أشهر، إضافة إلى التصويت على قانون يلزم الحكومة بدعم فيلق القدس بمبلغ 200 مليون يورو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أدرج في أبريل 2019م الحرس الثوري الإيراني، على لائحته للمنظمات الإرهابية.

من جانبه، أكَّد ترامب في تصريحات لإذاعة محلية، اليوم الثلاثاء، أن أي رد فعل إيراني سيواجه بقوة أمريكية ساحقة، مشيرًا إلى أن قاسم سليماني هو القائد العسكري الحقيقي، وهو إرهابي مسؤول عن قتل الآلاف.

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فيديو من Reuters