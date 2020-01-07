"مسيرة الفيل": ماذا تفعل الولايات المتحدة بكل هذه المقاتلات؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-social media تجمع المقاتلات العسكرية في "مسيرة الفيل"

وقال موقع "فوكس نيوز" الأميركي إن الحدث احتضنته قاعدة "هيل" العسكرية، الواقعة في الجزء الشمالي من الولاية، مضيفة أن هذا التمرين العسكري يأتي بعد أكثر من 4 سنوات من العمل.

وفي هذا الصدد، قال الكولونيل مايكل إبنر "قبل 4 سنوات بقليل، تلقينا أول طائرة من طراز إف 35.. أما الآن فنحن نملك مجموعة متكاملة من هذه المقاتلات.. كل ذلك بهدف امتلاك القدرة الكاملة على القتال الحربي".

وأوضح المصدر أن مصطلح "مسيرة الفيل" يشير إلى تجمع المقاتلات العسكرية بشكل منتظم قبل إقلاعها.

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وشارك في التمرين الجناح 388 القتالي، ووحدة الاحتياطي 419، بهدف إظهار قدرة سلاح الجو على "إطلاق أي عدد من الطائرات لدعم مهمة الدفاع الوطني في وقت واحد".

وقالت قاعدة "هيل" إن التمرين العسكري كان مخططا له منذ أشهر، مشيرة إلى أنه يأتي حاليا في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية الإيرانية توترا متصاعدا، عقب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وتعد مقاتلات "إف 35" التي بدأ العمل عليها بداية تسعينيات القرن الماضي، أغلى منظومة عسكرية في التاريخ الأميركي، إذ تقدر كلفة المشروع بحوالي 400 مليار دولار، مع هدف تصنيع 2500 طائرة خلال العقود المقبلة.