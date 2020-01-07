35 قتيلًا و48 جريحًا بتدافع مشيّعي قاسم سليماني في مدينة كرمان الإيرانية

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قتل 35 وجرح 48 شخصًا، إثر تدافع مشيّعي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران.
جاء ذلك حسبما أفاد التليفزيون الإيراني، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
ووصل جثمان سليماني، الذي قتل بضربة أمريكية في العراق يوم الجمعة الماضي، إلى مسقط رأسه الثلاثاء لدفنه.
وشاركت حشود في تشييع سليماني على مدى الأيام الماضية، حيث قدر عدد المشيعين أمس في العاصمة طهران بـ 5 ملايين شخص.
ومن المقرر دفن «سليماني»، الذي قتل في ضربة جوية أمريكية ببغداد الأسبوع الماضي، في مسقط رأسه بمدينة «كرمان» اليوم.
وكانت السلطات المحلية أعلنت، اليوم الثلاثاء، عطلة عامة في «كرمان»، في خطوة تهدف إلى تشجيع الكثير من الأشخاص على المشاركة في مراسم تشييع ودفن سليماني.
وجرت أمس الاثنين، مراسم جنائزية في عدة مدن إيرانية لسليماني، حيث ترأس المراسم في العاصمة طهران، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وقُتل سليماني قرب مطار بغداد حيث استهدف سيارته صاروخ أطلق من طائرة أمريكية مسيرة، وقتل معه نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران وحوالى 9 أشخاص آخرين.
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