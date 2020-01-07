الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين في المسجد الأقصى

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القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، 5 فلسطينيين في محيط مصلى باب الرحمة، شرقي المسجد الأقصى.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 شبان وفتاة.
وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365 إن قوات الشرطة الإسرائيلية، اعتدت على عدد من الفلسطينيين بالضرب، قبل اعتقال الفلسطينيين الخمسة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد صعّدت من ملاحقتها للمصلين والحراس في مصلى باب الرحمة، منذ إعادة دائرة الأوقاف الإسلامية، افتتاحه، في شهر فبراير/شباط من العام الماضي، بعد إغلاق إسرائيلي استمر 16 عاما.
ولم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية توضيح عن سبب الاعتقال.
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