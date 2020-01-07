الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين في المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، 5 فلسطينيين في محيط مصلى باب الرحمة، شرقي المسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 شبان وفتاة.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365 إن قوات الشرطة الإسرائيلية، اعتدت على عدد من الفلسطينيين بالضرب، قبل اعتقال الفلسطينيين الخمسة.

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وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد صعّدت من ملاحقتها للمصلين والحراس في مصلى باب الرحمة، منذ إعادة دائرة الأوقاف الإسلامية، افتتاحه، في شهر فبراير/شباط من العام الماضي، بعد إغلاق إسرائيلي استمر 16 عاما.

ولم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية توضيح عن سبب الاعتقال.



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