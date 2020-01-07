تشاووش أوغلو: تركيا والجزائر ستتعاونان بخصوص الأزمة الليبية

الجزائر، أنقرة / الخليج 365
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة ستتعاون مع الجزائر على أساس المصالح المشتركة في القضايا الإقليمية المختلفة، وفي مقدمتها الأزمة الليبية.
جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" الثلاثاء، عقب لقائه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في القصر الرئاسي، بالعاصمة الجزائر.
وأشار إلى أنه نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الرئيس الجزائري.
وقال: "سنزيد التعاون بين بلدينا إلى مستوى المجلس الاستراتيجي، وسنتعاون على أساس مصالحنا المشتركة في القضايا الإقليمية، خاصة في الأزمة الليبية".
وكان تشاوويش أوغلو التقى في وقت سابق الثلاثاء، رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، ووزير الخارجية صبري بوقدوم، وعقد مع الأخير، اجتماعاً ثنائياً، وآخر على مستوى الوفود.
ووصل تشاووش أوغلو، مساء الإثنين، إلى الجزائر، في زيارة تستمر يومين، لبحث التعاون الثنائي وقضايا إقليمية على رأسها الأزمة الليبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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