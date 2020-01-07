انتقادات "صديقة" تعرقل محمد صلاح قبيل حفل "الكاف"

اسطنبول/ الخليج 365- حتى الساعة 12:30 ت.غ، لم يصل لاعب ليفربول مدينة الغردقة التي تسضيف الثلاثاء حفل "كاف" لأفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019

- صلاح لم يؤكد أو ينف أنباء الغياب وسط محاولات تبذل من اتحاد الكرة المصري لحضوره وأحاديث إعلامية تؤكد غيابه

شغل احتمال غياب النجم المصري العالمي محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لأفضل لاعب في إفريقيا للعام 2019، تساؤلات واسعة الساعات الماضية، قبل أن تتحول عبر منصات التواصل الاجتماعي لانتقادات لافتة من محبين له، وتحذيرات من "المزايدة عليه أو تشويهه".

ولم يؤكد صلاح أو ينف أنباء متداولة عن غيابه عن الحفل الذي تتجه له أنظار جماهير القارة الإفريقية بشكل خاص والعالمية بشكل عام، مساء الثلاثاء، بمدينة الغردقة (شرقي مصر) لمتابعة حفل جوائز الأفضل التي يقدمها الاتحاد القاري للعبة (كاف) عن عام 2019.

ويقام الحدث وسط اهتمام عالمي وإفريقي منقطع النظير، حيث تقوم بنقل فعاليات الحفل مباشرة أكثر من 150 قناة عالمية، وسط حالة من الترقب للفائزين.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا المصري العالمي، محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، بجانب زميله السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولو فاز صلاح سيكون للمرة الثالثة على التوالي، بينما ماني للمرة الأولى، ومحرز للمرة الثانية.

ووصل منذ ساعات ساديو ماني النجم السنغالي إلى مدينة الغردقة، بينما لم يصل صلاح أو محرز، وسط تقارير إعلامية عن اعتذار اللاعب الجزائري.

ونقلت البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة في مصر، عن ‏مصدر باتحاد كرة القدم لم تسمه إن صلاح لن يحضر بنسبة كبيرة، مؤكدا أنه "قد تفلح المحاولات لإقناع نجم الريدز للحضور في الساعات المقبلة".

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وأفاد تقرير نقلته البوابة الإلكترونية لصحيفة الوفد الحزبية بمصر، اليوم، أن غياب صلاح "مثار حديث الجميع خاصة مع وجود ترتيبات مسبقة لاستقباله"، مشيرة إلى أن "الكثيرين يتساءلون عن أسباب غياب صلاح عن الحفل، على رغم أنها تقام على أرض مصر".

وطرحت فضائية "دي ام سي سبورت" الخاصة بمصر، اليوم، سؤالا عبر حسابها بتويتر نصه: "ما رأيك بقرار محمد صلاح بعدم حضور حفل جوائز الكاف؟"، وكانت إجابات لمشاركين بالعشرات، تؤيد موقفه واخرى تنتقده.

وشهدت منصات التواصل اليوم آراء متباينة بين مؤيد ومنتقد أيضا للقرار المحتمل لصلاح بالغياب مع احتمال فوز ماني زميل اللاعب المصري بالنادي الإنجليزي.

وقال حساب "BodyRagab86 ": "لو غياب صلاح عن حفل الكاف متعمد يبقى سقطة كبيرة، من منطلق الزمالة في الفريق، من منطلق حضوره تتويجك في بلده. من منطلق اقامة الحدث في مصر بالذات من المنطلق الفني ماني أفضل لاعب في افريقيا 2019".

وقال حساب "FEltehewey : "يجب على محمد صلاح أن يحضر حفل الكاف حتى لو كانت الجائزة سوف يحصل عليها ماني".

ووسط تحذيرات من مغردين من حملة لتشويه صلاح، تساءل حساب MElsayed3030": لماذا هذه الحملة الإعلامية حول عدم حضور محمد صلاح حفل توزيع جوائز الكاف؟ مع العلم أن عدم حضوره أمر طبيعي جداً ومتعارف عليه عالمياً خاصةً مع علمه مسبقاً بعدم الفوز بالجائزة مثلما حدث من قبل مع (ليونيل)ميسي و(كريستيانو) رونالدو".

وقال حساب MTajELDin22 إن "قرار محمد صلاح بعدم حضور حفل جوائز الكاف لعام 2019 قرار سليم بنسبة 100%".

وأضاف: "لأنه لو نتكلم على الأرقام، فأرقام صلاح في 2019 أعلى من ساديو ماني في كل شيئ، ولكن لو تجيبوا سيرة إفريقيا يبقى محرز هو الأحق بيها من ماني، ولكن طالما الكاف لم يضع إفريقيا كشرط يبقى صلاح الأحق بالجائزة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.