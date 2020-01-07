رئيس البرلمان التركي يبحث مع نظيره العراقي التطورات الأخيرة

أنقرة/ الخليج 365

بحث رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الثلاثاء، مع نظيره العراقي محمد الحلبوسي، قضايا إقليمية والتطورات الأخيرة في المنطقة.

وذكر البرلمان التركي، في بيان نشره على "تويتر"، أن شنطوب أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وأضاف البيان أن شنطوب والحلبوسي بحثا خلال الاتصال، التطورات الأخيرة في المنطقة، والقضايا الإقليمية.

Advertisements

ويأتي الاتصال بعد التصعيد الحاصل في المنطقة إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وأشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد الجمعة.

وبات اغتيال سليماني، "حديث العالم" بين إدانات وترحيب ومطالب بخفض التصعيد، وتهديد إيراني وترقب أمريكي.

وعلى خلفية ذلك، صوّت البرلمان العراقي، الأحد، على قرار يدعو الحكومة إلى إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، فيما قالت الحكومة إنها تعد الخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار البرلمان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.