الخطوط الجوية المصرية تعلق رحلاتها إلى بغداد مؤقتًا

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية المصرية، الثلاثاء، تعليق رحلاتها إلى بغداد 3 أيام، نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها العراق.

وقال باسم عبد الكريم، المستشار الإعلامى لوزارة الطيران المدنى في بيان، إنه "تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد اعتبارا من غدا الأربعاء 8 يناير وحتي الجمعة 10 يناير 2020".

وأرجع ذلك إلى "الظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، وحفاظاً على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة".

وقال إن "وزارة الطيران المدنى في مصر تتابع الموقف أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتقييم الوضع واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخرى عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك".

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والجمعة، قررت شركتا الخطوط الملكية الأردنية وخطوط طيران البحرين، تعليق رحلاتهما الجوية إلى بغداد اعتبارا من الجمعة وحتى إشعار آخر بسبب عدم الاستقرار الأمني، وفق بيانين منفلصين.

وفجر الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية غارة أمريكية، قرب مطار بغداد بالعاصمة العراقية.

وقتل إلى جانب سليماني، أبو مهدي المهندس، نائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" العراقية، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر استهداف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد فجر الجمعة.

في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ "انتقام مؤلم"، على خلفية مقتل سليماني.

وجاء التصعيد الأحدث بعد أعمال عنف رافقت تظاهرات أمام سفارة واشنطن في بغداد مؤخرا؛ احتجاجا على قصف الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" العراقي المقرب من إيران، الأحد، ما أدى إلى مقتل 28 مسلحا وإصابة 48 آخرين، في محافظة الأنبار (غرب).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.