الجزائر.. إقالة مديري التلفزيون الرسمي وهيئة الإعلانات الحكومية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية، الثلاثاء، إنهاء مهام مديري التلفزيون الرسمي والهيئة الحكومية لتسيير الإعلانات الموجهة لوسائل الإعلام.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن رئاسة الوزراء: "أنهيت الثلاثاء مهام كل من المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون سليم رباحي، والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار منير حمايدية".

ولم يقدم المصدر تفاصيل أكثر حول سبب القرار أو من سيخلف هذين المسؤولين في منصبيهما.

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وعين رباحي وحمايدية في منصبيهما نهاية مايو/ أيار 2019 من قبل الرئيس السابق المؤقت عبد القادر بن صالح، في إطار تغييرات شملت عددا من مسؤولي المؤسسات الإعلامية الحكومية والمحسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأضحى التلفزيون الرسمي خلال الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بعد تنحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أهم مصدر للمعلومة.

فيما تحتكر مؤسسة النشر والإشهار سوق الإعلانات الحكومية الموجهة لوسائل الإعلام في البلاد وتوصف من قبل نقابات بأنها يد السلطة للضغط على الصحافة.

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