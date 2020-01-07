الرئيس الجزائري يستقبل تشاووش أوغلو

أنقرة، الجزائر / الخليج 365 استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر. ونقل تشاووش أوغلو تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الجزائري. وقال تبون في استقبال تشاووش أوغلو: "نعرف أنّ تركيا دولة كبيرة. العلاقات بين تركيا والجزائر متينة". وخلال الزيارة، التقى تشاووش أوغلو نظيره الجزائري صبري بوقادوم، كما التقى مع رئيس الوزراء عبد العزيز جرّاد. Advertisements وفي تغريدة عبر "تويتر"، أكد تشاووش أوغلو العزم على تطوير العلاقات بين البلدين. وأشار إلى أنّ الاستثمارات التركية في الجزائر تأتي بالمرتبة الأولى؛ حيث بلغت 3.5 مليارات دولار. وقال: "سنطور علاقاتنا الثقافية والسياحية وعلى صعيد الأرشيف، وذلك بالقوة التي نستمدها من تاريخنا المشترك". ولفت إلى أنه التقى نظيره الجزائري في الأشهر الثلاثة الماضية مرتين. كما أشار إلى أنّ اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين كانت مثمرة، وتناولت التطورات في ليبيا إلى جانب القضايا الإقليمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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