الإطاحة بالإرهابي “آل عمار”

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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة القطيف من القبض على الإرهابي محمد بن حسين علي آل عمار، والمطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016م.
ويعد المطلوب أمنياً محمد حسين آل عمار، من أخطر الإرهابيين بقائمة التسعة، إذ تورط قبل اختطاف “الجيراني” في حوادث سرقات، إلى جانب علاقته بعدة عمليات إطلاق نار على رجال الأمن، واستهداف دورية أمنية في المنطقة الشرقية أثناء أدائها لمهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام. وفي سجل الإرهابي “آل عمار” جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف.
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