شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أخطر مطلوب إرهابي في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أفاد مراسل قناة “الإخبارية”، بأن الجهات الأمنية، تمكنت من إلقاء القبض على حسين علي آل عمار أخطر مطلوب إرهابي بالقطيف. وتورط المطلوب “حسين علي آل عمار” في استهداف دورية أمنية بالمنطقة الشرقية وإطلاق النار على رجال الأمن، كما قام بارتكاب جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في القطيف. Advertisements

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