بيل جيتس يطالب بفرض مزيد من الضرائب على ثروته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شن الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت»، وثاني أغنى أثرياء العالم، هجوماً على النظام الضريبي في أمريكا واصفاً إياه بـ«غير العادل». ودعا عبر منشور كتبه في مدونته الخاصة، إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء الأمريكيين قائلاً «إذا كان لديك المزيد من المال فعليك دفع نسبة أعلى من الضرائب». وأضاف جيتس البالغة ثروته 108.8 مليار دولار «أعتقد أن الأثرياء يجب أن يدفعوا أكثر مما يدفعون في الوقت الحالي، وهذا يشمل زوجتي مليندا وأنا. إن فجوة الثروة مستمرة في الازدياد، والمسافة بين الدخول في الولايات المتحدة أكبر بكثير مما كانت عليه قبل 50 عاماً».

وانتقد جيتس اعتماد الحكومة الأمريكية بشكل كبير على فرض الضرائب على العمالة. واقترح بعض الخطوات التي يجب اتخاذها لجعل النظام الضريبي أكثر عدالة في بلاده، من بينها رفع معدلات ضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض الضرائب على الثروات، وزيادة الضرائب على الميراث، ورفع ضريبة العقارات وإغلاق الثغرات التي يستفيد منها كثير من الأثرياء".

وهنا تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها جيتس النظام الضريبي الأمريكي، وكان أعنف هجوم له في مقابلة تليفزيونية على شبكة CNN، وقال فيها إنه يتوجب عليه دفع المزيد من الضرائب، وأنه يفترض على الحكومة الأمريكية دفع فاحشي الثراء مثله على المشاركة بمبالغ أعلى بكثير. وقال«أحتاج لدفع ضرائب أعلى، دفعت أكثر من أي شخص آخر، لكن الحكومة عليها أن تطلب من أشخاص بنفس وضعي، دفع مبالغ أعلى بكثير». وتشير بعض الإحصاءات إلى أن قيمة الضرائب التي سددها جيتس للحكومة بلغت حوالي 20 مليار دولار.

وأنهى جيتس مشاركته في المدونة قائلاً «إن نظام الأسرة حيث يمكنك نقل ثروة هائلة لأطفالك ليس مفيداً لأحد. هناك عدد قليل من الناس ينتهي بهم المطاف بالكثير، لقد تمت مكافأتي بشكل غير متناسب على العمل الذي أنجزته، في حين أن كثيرين آخرين يعملون بنفس القدر من الكفاح من أجل تحقيق ذلك».