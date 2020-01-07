أول رائدة فضاء بريطانية: «المخلوقات الفضائية» تعيش على الأرض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

أثارت هيلين شارمان، أول رائدة فضاء بريطانية، جدلاً واسعاً بعد تصريحها عن أن المخلوقات الفضائية تعيش بيننا على الأرض. وقالت لصحيفة «أوبزرفر» إن الكون الواسع الذي يمتد ليشمل مليارات النجوم والكواكب، يضم أشكالاً مختلفة من الحياة، وإن سكانها ليسوا بالضرورة من الكربون والنيتروجين اللذين يكونان البشر. وأشارت شارمان ـ 56 عاماً ـ التي كانت أول رائدة فضاء بريطانية تسافر إلى الفضاء على متن المحطة الروسية «مير»، والتي تعمل الآن في إمبريال كوليدج في لندن، إلى أن «الأجانب» موجودون حولنا، وفي كل مكان، ولكننا لايمكننا رؤيتهم. وبمناسبة الحديث عن أول رحلة مأهولة إلى المريخ، ردت شارمان على تساؤل حول إمكانية استيطان الكواكب الأخرى قائلة «خلال سفري إلى الفضاء، كان لدينا كل ما نحتاج اليه للبقاء على قيد الحياة: درجة الحرارة المناسبة، والغذاء، والشراب، والسلامة. لم نفكر في الأشياء المادية التي نملكها على الأرض. وأعتقد أن البداية المناسبة ستكون في تأمين سبل النجاة على الكوكب الأحمر بعدد قليل من البشر، قبل التفكير في بناء مستعمرة كاملة تستوعب المئات».