شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة ترسل طالبي لجوء مكسيكيين إلى غواتيمالا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الاثنين أن الولايات المتّحدة سترسل طالبي لجوء مكسيكيين إلى غواتيمالا التي أبرمت مع الإدارة الأمريكية الصيف الماضي اتفاقاً بشأن الهجرة مثيراً للجدل. وقال متحدّث باسم الوزارة في بيان «إن بعض المكسيكيين الباحثين عن حماية إنسانية في الولايات المتحدة بات بالإمكان نقلهم إلى غواتيمالا حيث لديهم الفرصة لطلب الحماية».
وكانت واشنطن وقّعت في تموز/يوليو 2019، اتفاقاً مع غواتيمالا باتت بموجبه هذه الدولة الواقعة جنوب المكسيك في نظر الولايات المتحدة «دولة ثالثة آمنة» يجب على طالبي اللجوء تقديم طلباتهم فيها.
لكنّ مراقبين دوليين عبّروا عن قلقهم إزاء هذه الاتفاقية، قائلين إنّ غواتيمالا، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، لا يمكنها استقبال طالبي اللجوء ولم تكن لتوافق على القيام بذلك لو لم تتعرض لضغوط من واشنطن. كما أبرمت الولايات المتحدة اتفاقية مماثلة مع السلفادور.
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