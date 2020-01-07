«الشارقة للشعر العربي».. منبر حر يبرهن على قوة القصيدة

تحل الدورة ال 18 من مهرجان الشارقة للشعر العربي، برعاية دائرة الثقافة في الشارقة، لتعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها الشعر في الوطن العربي إلى حد أصبح معه الاهتمام بالقصيدة شأناً شعبياً، يؤكد على عودة الألق القديم والعلاقة بين الشعر والجمهور، وبهذه المناسبة فإن إمارة الشعر قطعت أشواطاً بعيدة في هذا الميدان جعل كل الوطن العربي يهتم بأمر الشعر والشعراء، والأدب والأدباء، من خلال البيوت التي أسست وشيدت ذاكرة القصيد ألقاً وبهاء وتواصلاً عربياً من المحيط إلى الخليج.

تحمل الدورة الحالية في جعبتها الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تخدم المضامين والرؤى التي حملها المهرجان منذ انطلاقته في عام 1997، حيث صار بمثابة «عكاظ» جديد يلتقي مع القديم في قيمة الشعر بالنسبة للعرب، وينفتح على الجديد من المدارس والاتجاهات الشعرية المعاصرة المختلفة، فهذا المهرجان يستمد عنفوانه وحيويته من كونه يستوعب المتغيرات الكبيرة في عالم الشعر على مستويي الشكل والمضمون، فهو يعيد للقصيدة العمودية ألقها، ومكانتها، كما يحتضن المبدعين الشباب وحماسهم للتجديد، انطلاقاً من الرؤى التي يحملها المهرجان من التمسك بقيم العروبة وتاريخها العريق، واستشراف المستقبل، لما يمثله الشعر من حائط صد متين ضد كل أشكال الاغتراب والتأثير الثقافي في زمن العولمة. لقد أصبح المهرجان بحق قبلة الشعراء من الخليج والعالم العربي، الذين يشدون إليه الرحال في كل دورة جديدة ليكونوا في حضرة شارقة الشعر والإبداع، يصدحون برؤاهم وأحلامهم، توقاً إلى جوهر الشعر وثراء المنجز الذي يعكس الصورة الراهنة ل «ديوان العرب».

تواصل الأجيال

وتبرهن الدورة الجديدة من «الشارقة للشعر العربي» التي تستمر حتى العاشر من يناير/‏ كانون الثاني الجاري، وعبر العدد الكبير من المبدعين المشاركين في فعالياته من إفريقيا وآسيا، على قوة تأثير الشعر، كما تبرز المهرجان كمنصة ثقافية تجمع الناس الذين تشبعوا وتشربوا من الثقافة العربية، فتأثروا بها إلى درجة قرض الشعر، كما أن اللقاء بين الشعراء العرب هو فرصة للتعارف بينهم، ولمناقشة قضايا الفكر والأدب والثقافة والشعر في العالم العربي، والملاحظة الجديرة بالاهتمام أن هذه الأجيال المتباينة عمراً وتجربة في منبر واحد، تشكل حوارية عميقة بين أشكال وألوان متنوعة من الإبداع الشعري ليكون جمهور القصيد على موعد مع أصوات تثري الذائقة، وتؤكد على حيوية الشعر فضاء يفتح على واقع وهموم وقضايا المجتمعات العربية، حيث الشعر سيد الموقف، ثقافة وفكراً وسلوكاً وفنوناً وجماليات.

تكريم الرموز

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درج المهرجان في كل دورة، كما هو في دورته الحالية، على تكريم رموز الشعر العربي، فالشاعران الفائزان بجائزة الشارقة للشعر العربي اليوم (الإماراتي طلال سالم الصابري، والمغربي إسماعيل بن عمر زويرق) لهما صولاتهما في المنابر الشعرية على امتداد الساحة الإبداعية العربية، ويأتي تكريمهما ليؤكد الاهتمام الذي يوليه المهرجان للمتفوقين في مجال الشعر، خاصة الذين عمقوا تجاربهم واستطاعوا أن يشكلوا بصمة خاصة في الشعر العربي شكلاً ومضموناً، وهذا النوع من التكريم من شأنه أن يبرهن على قوة القصيدة، ويعيد الشعراء إلى ألق الشعر، خاصة وقد انصرف البعض عن ميدان القصيد مع ثقل وطأة الحياة وصعوبتها، لكن منهج الجوائز والتكريم والدعم قد أفلح حقيقة في نماء وتطوير الموهبة والاطلاع على كل جديد في مجال الأدب والثقافة.

ومن الذين خصهم المهرجان بالتكريم هذا العام الشاعرين العراقي عارف الساعدي، والسعودي حسن الزهراني، أما الساعدي فهو من مواليد بغداد سنة 1975، شق لنفسه طريقاً مميزاً في الساحة الشعرية العربية، وبرز في نهاية التسعينات مع أول ديوان له وهو «رحلة بلا لون»، الذي صدر عام 1999، وهو أسهم في تشكيل مجموعة أدبية عرفت ب «جماعة قصيدة شعر» عام 2002، بينما الزهراني من مواليد قرية «القَسَمَة» بمنطقة الباحة، جنوب المملكة العربية السعودية، تخرج في جامعة أم القرى قسم جغرافيا، وانهمك في قراءة الأدب واللغة في مكتبة الجامعة، ويعتبر صاحب لونية شعرية متفردة، وتتسم أشعاره بالعذوبة وسحر اللغة.

فكر ونقد

ولئن عمل المهرجان على إعداد أجيال من الشعراء منذ لحظة انطلاقه إلى الآن، فإن من الأنشطة الجديدة التي تتوج مثل هذا الجهد، بوابة «توقيع الدواوين الشعرية الجديدة» وهي لحظة تكلل صبر الشعراء وجلدهم ومثابرتهم وعصارة أفكارهم، وهي فرصة لكي يقرأهم الجمهور، ويتعرف إلى جديدهم، وهي من دون شك من الأنشطة التي ستسهم بالفعل في تقوية مكانة المهرجان أكثر وأكثر.

منصة ثقافية

يأتي التفرد الكبير للمهرجان واختلافه عن بقية المنصات التي يلقى فيها الشعر، عبر الأنشطة والندوات المهتمة بالنقاش الفكري حول قضايا الشعر وموضوعاته، بواسطة نقاد وأكاديميين متخصصين من حملة الشهادات الرفيعة في الأدب واللغة العربية، ودائماً ما تكون مواضيع الندوات ذات صلة بهاجس ملح يبحث عن أفق جديد، وفي هذه الدورة تناقش قضية «تراث الشعر العربي وحاضره.. اتصال أم انفصال»، حيث يتبارى عدد من المشاركين في التصدي للإجابة عن السؤال الكبير عبر أوراق تحمل محاور عدة مثل: «الوعي الأنطولوجي في علاقة الشعر العربي المعاصر بتراثه»، و«تجليات التراث الشعري في الشعر العربي الحديث.. قراءة في محاولات استعادة الشعرية العربية»، و«شعرنا المعاصر والتراث»، و«الأنساق الشعرية القديمة من تقليدانية الشكل والمضمون إلى حداثة التخيل».