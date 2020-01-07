جلسة لأمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انعقد الاجتماع الأول لمجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب»، بحضور خلف الحبتور، رئيس مجموعة الحبتور، والدكتورة رفيعة غباش، وعبد السلام المرزوقي، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، ووليد راشد الزعابي، وهزاع أبو الريش، وغيث مطر بن مزينة، وفهد المعمري في مقر مجموعة الحبتور بإمارة دبي.

وتعد جائزة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب» التي أطلقتها مجموعة الحبتور متمثلة برجل الأعمال خلف الحبتور، تخليداً لإرثها الشعري وتكريماً لمكانتها المرموقة. وأسفر الاجتماع الأول عن عدة محددات لمسار الجائزة وكيفية إبرازها من حيث المحتوى والمضمون الذي يليق بمكانة «فتاة العرب» وحضورها الشعري البارز، الذي يعبر عن ثراء وأصالة وقيمة عظيمة مليئة بالعمق، والمعنى.

ومن المتوقع الكشف عن شروط الجائزة ومعاييرها وفئاتها وتفاصيلها الدقيقة خلال انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي.