"لينوفو" تكشف عن 3 حواسيب جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

افتتحت شركة «لينوفو»، إحدى أكبر الشركات العالمية المنتجة للحواسيب المكتبية والمحمولة، أعمالها لعام 2020، بالإعلان عن ثلاثة منتجات جديدة ضمن مبادرتها التي بدأتها نهاية عام 2018 تحت شعار «المكاتب الذكية». وتتضمن المنتجات الجديدة جهاز اتصالات مبتكراً، مخصصاً لمجال الأعمال، ويمثل فئة جديدة في مجال الحواسيب، وهو مخصص لتحقيق التواصل اللحظي صوتاً وصورة، بين أعضاء فرق العمل الميدانية. أما المنتج الثاني، فهو حاسب مكتبي من فئة «الكل في واحد»، وتم تزويده بخصائص تأمين وحماية جديدة، من بينها استخدام الأشعة تحت الحمراء في تأمين الشاشة، بينما المنتج الثالث يمثل فئة جديدة من الحواسيب المحمولة التي تنتجها الشركة، وتتمتع بخصائص جديدة، أبرزها وظيفة الاتصالات الموحدة للوصول الفوري عبر «بروتوكول» الإنترنت الصوتي.



وذكرت الشركة، في بيان نشرته غرفة الأخبار التابعة لموقعها الرسمي، أن المنتجات الجديدة تأتي لمساعدة المستخدمين المحترفين داخل المكاتب والشركات على تنفيذ تقنيات مترابطة جديدة، قادرة على استيعاب أنظمة الاتصالات الموحدة المختلفة، ما يعزز من مستوى «ذكاء الأعمال» لديهم، مشيرة إلى أن المنتجات الجديدة مصممة لتوفير تجربة مستخدم مثالية في المجالات الرئيسة للأمان وسهولة الاستخدام والإنتاجية، بما يمكن المستخدمين من تحقيق أفضل ما لديهم من خلال تجربة حسية واسعة وتوسيع نطاق كفاءتهم، سواء في المكتب أم العمل الميداني أم المنازل.

Advertisements

وأوضحت «لينوفو» أن منتجها الأول هو حاسب «ثينك سمارت فيو»، المخصص لإجراء تواصل لحظي بالصوت والصورة والبيانات والمعلومات في آنٍ واحد، بين أعضاء فرق العمل الميدانية المتنقلة التابعة للشركات والمؤسسات المختلفة، مضيفة أن الجهاز يعتمد على خطوط الاتصال المفتوحة عبر شبكات الاتصالات المحمولة، وهو ليس هاتفاً ذكياً يقوم بعمل نوع من مؤتمرات الفيديو أو الصوت، لكنه بالأساس حاسب يدير تطبيقات ويرتبط بنظم معلومات تابعة لجهة العمل، بطريقة جماعية تشاركية بين أعضاء فرق العمل، ويستخدم مؤتمرات الفيديو والصوت كآلية يستكمل بها عمليات التواصل الجارية. وبينت الشركة أن الجهاز الجديد يعمل بصورة أساسية من خلال تطبيق «مايكروسوفت تيم» للعمل الجماعي التشاركي الميداني، مشيرة إلى أنه يقدم ميزة تشغيل هذا التطبيق في الأماكن العامة، اعتماداً على أدوات الحماية وعزل الضوضاء المزود بها، لتحقيق السرية والكفاءة والخصوصية أثناء العمل.

وأكدت «لينوفو» في حاسبها المكتبي الجديد «ثنك ستنر إم 90 إيه» اهتمامها بقضايا التأمين والخصوصية، مبينة أن جهازها الثاني الجديد من فئة حواسيب «الكل في واحد» التي تأتي شاشتها ومكوناتها في قطعة واحدة مدمجة موضوعة على حامل قابل للتحريك، مبينة أنها استخدمت الأشعة تحت الحمراء في تأمين الشاشة، عند توقف المستخدم عن العمل على الجهاز وهو قيد التشغيل، حيث تعمل الأشعة تحت الحمراء على طمس الشاشة وجعلها مظلمة، ثم الدخول إليها عبر كلمة مرور.

إلى ذلك، أفادت «لينوفو» بأنها ستقدم خلال العام الجديد فئة جديدة من حواسيب «ثينك باد»، تحت اسم «ثينك باد إكس 1 كاربون»، التي تعد استمراراً للمتانة الأسطورية التي اشتهرت بها حواسيب «ثنك باد» المحمولة منذ ظهورها داخل شركة «آي بي إم»، واستمرت معها بعد شراء «لينوفو» لخط إنتاجها، فهي مصممة لاستخدام لوحة مفاتيح توفر أفضل مستويات الراحة بالكتابة، وتتضمن صف أزرار، لتشغيل وظيفة الاتصالات الموحدة الجديدة، للوصول الفوري عبر «بروتوكول» الإنترنت الصوتي.

أكدت شركة «لينوفو» أن فئة حاسبات «ثينك باد إكس 1 كاربون» الجديدة محمية بمجموعة حلول أمان مبتكرة، تعمل تحت العلامة التجارية «ثينك شيلد»، التي تتضمن عروضاً متطورة لحماية المستخدمين من المجرمين الإلكترونيين، مثل أداة حماية الخصوصية المسماة حارس الخصوصية في «ثينك باد»، الذي يحمي شاشة المستخدمين النهائيين من أعين المتطفلين.