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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو أكثر سؤال طبي بحثًا خلال 2019؟! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
لجأ أكثر من 93 مليون شخص إلى "دكتور جوجل" خلال عام 2019، وذلك عبر محرك البحث الأمريكي الشهير، للحصول على الاستشارة والمعلومة الطبية.
وكشف "جوجل" عن أكثر سؤال طبي، تم البحث عنه خلال 2019، في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى أوائل ديسمبر/ كانون الأول، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.
وجاء سؤال "كيفية ضغط الدم" في مقدمة الأسئلة الطبية التي طرحت على "دكتور غوغل" خلال 2019، وهذا ليس غريبا، لأنه من أكثر الأعراض الصحية شيوعا وتزايدا، حيث يتأثر عدد متزايد من الأشخاص دون سن 40 به.
وتتمثل "الوصفة المثالية" لخفض ضغط الدم في فقدان الوزن، وممارسة الرياضة، والتقليل من الملح في الطعام، والعمل على الحد من التوتر، وتناول نظام غذائي صحي يحتوي على كمية أقل من الصوديوم والبوتاسيوم.
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