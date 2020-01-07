هكذا يمكنك تنظيف بقع القهوة من السجاد!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تلطّخ بقع القهوة السجاد، مع الإشارة إلى أنَّ هناك العديد من الطرق للقضاء عليها، تبدأ بتجفيفها بسرعة لامتصاص أكبر قدر ممكن منها، ويُراعى العمل من الخارج باتجاه الوسط لتجنّب انتشارها.



تنظيف بقع القهوة من السجاد

• يُرشّ الماء على بقعة القهوة، التي تُجفَّف بقطعة قماش نظيفة. وتُكرَّر هاتان الخطوتان حتّى يُنزع الكمّ الأكبر من القهوة.

• يُطبّق سائل الجلي (الخالي من المبيِّضات) على مكان البقعة، في حال عدم زوالها، ثم تُفرك ألياف السجادة بلطف بأطراف الأصابع، مع تجنُّب الضغط لأسفل. ثمَّ، ترشّ البقعة بالماء، مع تجفيفها لمرّات.

• يُطبَّق كريم الحلاقة الرغوي على البقعة، في حال عدم زوالها، مع فركه بلطف بالاستعانة بقطعة قماش نظيفة. ثمَّ، يُرشّ الماء على بقعة القهوة، فيُجفَّف الماء بقطعة قماش نظيفة.

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• يُستخدم عصير الليمون الطازج لتنظيف بقعة القهوة عن السجاد، وفق الآتي: يُخلط كوبان من الماء الفاتر، وربع الكوب من عصير الليمون في وعاء، مع التحريك جيِّدًا. توضع مناشف ورقيّة نظيفة على البقعة، مع الضغط عليها بلطف لامتصاص القدر الأكبر من القهوة. ويُراعى تجنُّب فرك البقعة لمنع انتشارها.

يُختبر كمٌّ قليل من المحلول على منطقة مخفيَّة من السجاد، للتأكّد من عدم تسبب المحلول بتلاشي لون السجاد، والانتظار لعشرين دقيقة للتأكد من سلامته على السجاد. تغمس منشفة نظيفة في المحلول، مع الضغط بها على البقعة. ويُراعى استخدام جزء جديد من المنشفة في كل مرة، أو استخدام منشفة أخرى نظيفة، والاستمرار في ذلك حتى يتمّ التخلص من بقعة القهوة تمامًا. يُسكب الماء مباشرة على البقعة، أو تغمس منشفة نظيفة في الماء، مع تطبيقها على البقعة، مع الضغط لإزالة الرطوبة الزائدة، ويراعى تغيير المنشفة باستمرار لامتصاص أكبر قدر ممكن من الماء. توضع منشفة نظيفة فوق المنطقة الرطبة بعد ذلك، وتغطَّى بكيس بلاستيكيّ، فتوضع قطعة ثقيلة في الأعلى كمقلاة، وذلك لساعات.

• يُمكن التخلُّص من بقع القهوة القديمة على السجاد غير المصنوع من الصوف، أو من مزيج من الصوف، من خلال استخدام الأمونيا والماء، وفق الآتي: تُخلط ملعقة كبيرة من الأمونيا مع كوب من الماء. يُختبر الخليط على مكان مخفيّ من السجاد للتأكّد من عدم إضراره بالألوان. ثمَّ، يُسكب محلول الأمونيا على البقعة بلطف، ويُترك لمدة تتراوح من ثلاث دقائق إلى خمسٍ منها. يُنظَّف المحلول عن السجّاد باستخدام منشفة رطبة، ثمَّ يُجفّف السجاد، باستخدام منشفة جافّة، ويترك السجّاد حتَّى يجفَّ تمامًا.

• يمكن استخدام صودا الخبز لتنظيف بقع القهوة من السجاد، وذلك من خلال مزج كمِّيات متساوية من صودا الخبز مع الماء لتشكيل عجينة ليِّنة ومتماسكة. تُطبَّق العجينة على بقعة القهوة، ثمَّ يُنظَّف الفائض من العجينة.

• إذا كانت البقعة رطبة، يُنصح بتجفيفها سريعًا بواسطة المناديل، ما يُساعد في إزالة السائل الزائد، بالإضافة إلى امتصاص بعض المواد الموجودة في القهوة، والتي تعطيها صبغتها.

• في حال وجود بقعة على السجادة لا تزال رطبة، يُنصح بسكب بعض الماء عليها، وفركها بلطف لتفكيكها. ومع استمرار وجود البقعة، يوضع القليل من مسحوق الغسيل السائل على البقعة الرطبة، التي تُفرك بالمنظّف، وتترك لبضع دقائق. يكون ذلك فعَّالًا بشكل خاص على البقع القديمة. بعد مرور خمس دقائق، يُنصح بإعادة مسح البقعة بلطف باستخدام أصابع اليد. تشطف بمياه باردة.