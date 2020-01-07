نائب وزير الخارجية: إيران مستعدة للعودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، امس الثلاثاء، إن بلاده «مستعدة للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي مع القوى العالمية»، في تغريدة على «تويتر» من وزارة الخارجية، لكنها لم تقدم أي معلومات عن الشروط المحتملة.

وأعلنت طهران الأحد، أنها ستتخلى عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، في تقليص آخر لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع ست قوى كبرى، لكنها قالت إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.