مقتل 4 في هجوم لحركة الشباب الصومالية بكينيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشرطة الكينية، إن 4 مدنيين قتلوا في تبادل لإطلاق النار في وقت مبكر الثلاثاء بين الشرطة وأعضاء من حركة الشباب الصومالية استهدفوا برجاً للاتصالات. كما أرسلت الولايات المتحدة المزيد من القوات إلى كينيا، لتعزيز الأمن بعدما قتلت الحركة 3 أمريكيين في هجوم على كامب سيمبا في ماندا باي الأحد.

وذكرت الشرطة أن عدداً غير محدد من المهاجمين، أطلقوا النار على برج تابع لشركة «سفاريكوم» الكينية للاتصالات مضيفة أنهم أطلقوا النار على أفراد الشرطة الذين يحرسون البرج في قاعدة دورية قريبة. وقال تقرير الشرطة «نجح الأفراد الذين يحرسون البرج والقاعدة ومعهم القوات الخاصة في صدهم». وقع الهجوم في منطقة جاريسا المجاورة للصومال.