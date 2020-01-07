شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 في هجوم لحركة الشباب الصومالية بكينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشرطة الكينية، إن 4 مدنيين قتلوا في تبادل لإطلاق النار في وقت مبكر الثلاثاء بين الشرطة وأعضاء من حركة الشباب الصومالية استهدفوا برجاً للاتصالات. كما أرسلت الولايات المتحدة المزيد من القوات إلى كينيا، لتعزيز الأمن بعدما قتلت الحركة 3 أمريكيين في هجوم على كامب سيمبا في ماندا باي الأحد.
وذكرت الشرطة أن عدداً غير محدد من المهاجمين، أطلقوا النار على برج تابع لشركة «سفاريكوم» الكينية للاتصالات مضيفة أنهم أطلقوا النار على أفراد الشرطة الذين يحرسون البرج في قاعدة دورية قريبة. وقال تقرير الشرطة «نجح الأفراد الذين يحرسون البرج والقاعدة ومعهم القوات الخاصة في صدهم». وقع الهجوم في منطقة جاريسا المجاورة للصومال.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 في هجوم لحركة الشباب الصومالية بكينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.