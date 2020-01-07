إطفائيو أستراليا يخشون موجة حر جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يضاعف عناصر الإطفاء في أستراليا الثلاثاء جهودهم للسيطرة على حرائق الغابات الهائلة التي تضرب البلاد، مستفيدين من أحوال جوية أقل حدة من السابق، قبل موجة حرّ جديدة متوقعة الأيام المقبلة. وعلى هؤلاء المتطوعين المنهكين بعد أشهر من مكافحة اللهب العمل على ضبط انتشار النيران، وتمشيط المناطق المعرضة للخطر، إضافة إلى إشعال حرائق متعمدة في النباتات لمنعها من أن تكون عاملاً معززاً للحرائق الكبرى. مسابقين في ذلك الوقت مع ترقب وكالة الأرصاد الجوية الأسترالية ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة الجمعة مصحوباً برياح شديدة.

وأعلن مدير الإطفاء في المناطق الريفية في ولاية نيو ساوث ويلز شاين فيتزسيمونز «نحن الآن أمام ضرورة تنظيم الأعمال الوقائية للحد من الأضرار المحتملة ومنع اندلاع مراكز حرائق جديدة في الأيام المقبلة».

وتنفست البلاد الصعداء الاثنين بسبب هطول الأمطار، لكنها لم تكن كافية لتتيح انطفاء الحرائق تماماً. وفي بعض المناطق، أعاقت الأمطار عمل رجال الإطفاء، خصوصاً عمليات الحريق المتحكم بها التي كانوا يحاولون تنفيذها.

وفي مؤشر آخر على حجم الكارثة التي ضربت أستراليا، أعلنت إدارتا الطقس في تشيلي والأرجنتين الاثنين أن أدخنة الحرائق الأسترالية قد وصلت سماء البلدين اللذين يقعان على بعد أكثر من 12 كلم عن أستراليا.

وما زالت القيمة المالية لأضرار موسم الحرائق الكارثي غير معروفة حتى الآن. لكن مجلس شركات التأمين أعلن أن طلبات التعويضات التي وصلت الشركات تزيد على 700 مليون دولار أسترالي (433 مليون يورو)، إضافة إلى مقتل 25 شخصاً منذ بداية أيلول/سبتمبر. وتحول أكثر من 1800 منزل إلى رماد، كما دمّرت مناطق بمساحة 80 ألف كلم مربع، أي ما يساوي مساحة جزيرة إيرلندا.