هيونداي تصنع سيارات أجرة طائرة لشركة «أوبر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «هيونداي» الكورية الجنوبية الاثنين، أنها ستصنع سيارات أجرة طائرة لصالح «أوبر» التي تخطط لإطلاق شبكة من هذه المركبات الجوية في العام 2023. وأوضحت المجموعة في بيان أن المركبات ستكون كهربائية بنسبة 100 % وستكون قادرة على نقل أربعة أشخاص.

ومن شأن هذا الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في معرض الإلكترونيات المتطورة في لاس فيجاس مساعدة «أوبر» على تحقيق هدفها الخاص بنشر سيارات الأجرة الجوية في بعض المدن بحلول العام 2023. وقال جايوون شين رئيس قسم النقل الجوي الحضري في «هيونداي» إنه يتوقع أن تكون التكاليف معقولة نظراً إلى أن التصنيع سيكون على نطاق واسع. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في المعرض «نحن نعرف طريقة إنتاج مركبات عالية الجودة على نطاق واسع»، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تكون سيارات الأجرة الجوية القصيرة المدى «في متناول الجميع».

وقال إريك أليسون رئيس «أوبر إيليفيت» إنه عن طريق النقل «الجوي، يمكننا توفير وقت كبير لركابنا».

وأعلنت «أوبر» أنها اختارت ملبورن الأسترالية بالإضافة إلى دالاس ولوس أنجلوس الأمريكيتين لتصبح أولى المدن التي تقدم خدمات «أوبر إير».

وعرضت «هيونداي» في المعرض نموذجها من سيارة الأجرة الطائرة «إس-إيه 1» الذي يمكن أن تصل سرعته إلى 290 كيلومتراً في الساعة.