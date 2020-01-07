رصد كوكب جديد بحجم الأرض في «منطقة قابلة للسكن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، (ناسا)، أن قمرها الاصطناعي «تيس» المطارد للكواكب، رصد كوكباً جديداً بحجم الأرض قد تتوافر فيه المياه، لوقوعه على مسافة متوسطة من نجمه. وسمي الكوكب «تي أو آي 700 د»، ويقع قريباً نسبياً من الأرض، على مسافة 100 سنة ضوئية، بحسب مختبر «جيت بروبالشن لابوراتوري» التابع لـ«ناسا»، والذي أعلن عن الكشف خلال المؤتمر الشتوي لجمعية علم الفلك الأمريكي في هونولولو، في هاواي.

وقال بول هيرتس مدير دائرة الفيزياء الفلكية في «ناسا» «صمم تيس وأطلق خصيصاً لإيجاد كواكب بحجم الأرض وفي مدار حول نجمات قريبة».

ويراقب «تيس» جزءاً من السماء لرصد مرور محتمل لكواكب أمام نجوم، الأمر الذي يتسبب بتراجع موقت في بريقها. ويسمح ذلك لـ«تيس» باستنتاج وجود كوكب وتقدير حجمه ومداره.

ونجم «تي أو آي 700» المكتشف حديثاً، صغير الحجم، ويشكل نحو 40 % من حجم الشمس وكتلتها مع حرارة على سطحها أقل بالنصف.

واكتشف «تيس» ثلاثة كواكب حول هذا النجم سميت تي أو آي 700 ب. وس. ود، ولكن حده «د» يقع في منطقة قابلة للسكن، وهو بحجم كوكب الأرض تقريباً ( 20 %) ويدور حول نجمها في غضون 37 يوماً. ويحصل على 86 % من الطاقة التي توفرها الشمس والأرض.

ويبقى الآن معرفة مما يتشكل الكوكب. وقد وضع الباحثون نماذج استناداً إلى حجم النجم ونوعه لتوقع مما يتكون غلافه الجوي، ودرجات الحرارة على سطحه.