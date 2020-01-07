دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تكشف عن سيارة كهربائية #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت سوني عن سيارة كهربائية في معرض CES2020، والتي تعتبر النموذج التجريبي الأول في مبادرة سوني Vision-S للنقل. وقد تم تصميمها لعرض تقنيات السيارات التي طورتها الشركة ويمكنها تقديمها. تعاونت Sony مع عدد من الشركات مثل Bosch وContinental وNVIDIA وكوالكوم لإنشاء نموذج السيارة الأولي.

السيارة تحتوي على 33 مستشعر في الجزء الداخلي والخارجي، والتي غالبًا ما ستشمل مستشعرا للقيادة الذاتية. بالإضافة إلى تقنية 360 Audio للصوت، شاشة عريضة ومزايا أخرى.

وكشفت الشركة القليل من التفاصيل حول السيارة في الحدث مثل أن نموذج Vision-S يحتوي على العديد من تقنيات سوني للصور والإحساس. بالإضافة لأحدث ما توصلت إليه الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، الاتصالات وتكنولوجيا الخدمات السحابية.

المستشعرات تشمل أيضًا مستشعرات صورة CMOS عالية الدقة متوافقة مع دقة HDR لاستشعار الطريق وكشف الأشياء وتحديد الألوان، ومستشعر Solid State LiDAR للرؤية النهارية والليلية وكشف الأشياء بالإضافة إلى رادار لاكتشاف السرعة النسبية والاستشعار عن بعد.

أيضًا يوجد مستشعرات مدمجة لتحديد وقت الرحلة ToF، والتي يمكنها الكشف ومعرفة الأشخاص والأشياء داخل وخارج السيارة.

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تم تجميع هذه المستشعرات والتقنيات لتحيقيق مبدأ السلامة الذي تُطلق عليه سوني Safety Cocoon Concept، والذي يمكنه الكشف عما حول السيارة بزاوية 360 درجة.

مازالت قدرات السيارة للقيادة الذاتية في المستوى الثاني، ما يعني أنه يمكن للنظام التحكم الكامل في التسارع والكبح والتوجيه؛ لكنه يحتاج لسائق لمراقبة استجابة السيارة في حالة فشل النظام.

السيارة مزود بأربع مقاعد -لكل مقعد مكبر صوت خاص- ومحركين بقوة 200 كيلو وات. ويمكن أن تنطلق من سرعة 0 إلى 60 ميل (96.5 كم) بالساعة في 4.8 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 149 ميل (238 كم) بالساعة.

المصدر

هذا الموضوع سوني تكشف عن سيارة كهربائية #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.