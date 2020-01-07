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هذا الموضوع إنتل تعرض منصة Tiger Lake على جهاز لوحي قابل للطي 17 بوصة #CES220 ظهر على التقنية بلا حدود.
ستقوم إنتل بإطلاق منصة Tiger Lake للهواتف -والتي تعتبر الجيل الأحدث من مجموعة Core- في وقت لاحق من هذا العام.
وقد قامت الشركة بعرض جهاز لوحي قابل للطي مقاس 17 بوصة وبشاشة LED يُطلق عليه -Horseshoe Bend- كمثال على ما يمكن لشريحتها المستقبلية تحقيقه، وهو يعتبر أكبر جهاز لوحي قابل للطي تم عرضه حتى الآن.
وتوضح إنتل أن منصة Tiger Lake المستقبلية ستوفر أداء أعلى، تحسن في المعالجة بالذكاء الاصطناعي وتقنية Thunderbolt 4 والتي ستكون أسرع بأربع مرات من USB 3.0. وهذه هي المرة الأولى التي ستقوم فيها إنتل ببناء شريحة عالية الأداء بمعيار 10nm+، وستشمل رسوميات Xe.
ولا يوجد معلومات عن ميعاد إطلاق نظام Tiger Lake.
المصدر
هذا الموضوع إنتل تعرض منصة Tiger Lake على جهاز لوحي قابل للطي 17 بوصة #CES220 ظهر على التقنية بلا حدود.
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