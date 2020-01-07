دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أجهزة VivoBook تنطلق من Asus بألوان جديدة مع الجيل العاشر من معالجات إنتل #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت ASUS في فعاليات مؤتمر CES تحديثها الجديد لأجهزة الحاسب المحمول VivoBook، التي تنطلق هذا العام بإختيارات جديدة في الألوان، مع الجيل العاشر من معالجات إنتل.

تأتي كلاً من أجهزة VivoBook S وأجهزة VivoBooks بالجيل العاشر من معالجات إنتل من سلسلة Core U، وسلسلة Core ، كما توفر شركة ASUS بعض الأجهزة بتقنية WiFi 6 إختيارية، وأيضاً كرت الشاشة الجديد من NVIDIA.

ولقد أكدت ASUS على تحسينات تقدم في تصميم VivoBook هذا العام، حيث تقدم في كلاً من أجهزة، VivoBook S13 S14 وأيضاً S15 بتجربة أفضل في لوحة المفاتيح، مع زر مميز باللون الأصفر، كما تشمل الأجهزة الجديدة كلاً من ألوان الأبيض، الأسود مع اللون الذهبي.

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تأتي أيضاً أجهزة VivoBook بالهيكل المعدني، كما يدعم الجهاز وزن خفيف يصل إلى وزن 1.18 كجم، بينما يأتي جهاز S15 بوزن 1.82 كجم، كما تتميز الإصدارات الجديدة بدقة 1080 بيكسل، كما تتميز الأجهزة بمعالج مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا باتي رام، أيضاً تضم الأجهزة سعة من 256 جيجا بايت وحتى 512 جيجا بايت، مغ إختيار في كرت الشاشة GeForce MX250.

كما يأتي تحديث أجهزة VivoBook 14 وVivoBook 15، بالمفتاح المميز باللون الأصفر، أيضاً تدعم الشركة الإصدارات الجديدة بمعالج Core i3 للإصدار الرئيسي، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت، مع سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في SSD، مع إختيار جديد في كرت الشاشة، ومن المقرر أن تتوفر أجهزة VivoBook S بعدد ثلاثة نماذج.

المصدر

هذا الموضوع أجهزة VivoBook تنطلق من Asus بألوان جديدة مع الجيل العاشر من معالجات إنتل #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.