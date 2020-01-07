دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Alcatel تكشف رسميًا عن أحدث هواتفها 3L، 1S، 1V، 1B خلال فعاليات #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت Alcatel اليوم خلال فعاليات معرض CES 2020 عن مجموعة من أحدث هواتفها الذكية وهما Alcatel 3L و 1S و 1V و 1B.

بداية هاتف 3L فهو يعد الأفضل من بين هذه المجموعة، وأبرز ما يميزه هي الكاميرا الثلاثية، فالمستشعر الأول يأتي بدقة 48 ميجا بكسل بتقنية Quad Bayer من سامسونج، وبفتحة عدسة F\1.8، أما المستشعر الثاني فيأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، أما المستشعر الثالث فيأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.4، كما يأتي هذا الهاتف بشاشة IPS HD+ مقاس 6.22 بوصة بنسبة طول إلى عرض 19:9، كما يأتي بمعالج ثماني النواة بشرائح MediaTek MT6762، وبذاكرة تخزين عشوائي 4 جيجابايت، وبمساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت، ويعمل بنظام تشغيل Android 10 ، أما البطارية فتأتي بسعة 4000 مللي أمبير، ويبلغ وزن هذا الهاتف حوالي 165 جرام، وسيتم إطلاقه رسميًا في الربع الأول من هذا العام في كلًا من أسواق أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بألوان Chameleon Blue و Dark Chromeو Agate Green وسيكون سعره الرسمي في الأسواق 155$.

أما بالنسبة لهاتف Alcatel 1S، فيأتي أيضًا بكاميرا ثلاثية، حيث يأتي المستشعر الاول بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F\1.8، أما المستشعر الثاني فيأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F\2.2، والمستشعر الثالث يأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F\2.4، أما بالنسبة للشاشة فيأتي Alcatel 1S بنفس شاشة 3L بمقاس 6.22 بوصة بدقة 720 1520 x بكسل، وسيأتي ببطارية 4000 مللي أمبير أيضًا، كما يأتي بشرائح معالج MediaTek MT6762D، وبذاكرة تخزين عشوائي أقبل من هاتف 3L، وبمساحة تخزين داخلية 32 جيجابايت، وسيتوافر في الأسواق بتكلفة 110$ بخيارين من الألوان وهما (Agate Green و Power Grey).

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يأتي في المرتبة الثالثة هاتف 1V، والذي يأتي ببطارية سعتها 4000 مللي أمبير، وبكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجا بكسل للمستشعر الأول، وبدقة 5 ميجا بكسل للمستشعر الثاني، ويأتي بنفس شرائح المعالج لهاتف 1S وهي MT6762D، وبذاكرة تخزين عشوائي 2 جيجابايت، وبمساحة تخزين داخلية 32 جيجابايت.

أما بالنسبة للأخير Alcatel 1B والذي يعد الأكثر إختلافًا في هذه المجموعة، حيث يأتي بشاشة بمقاس 5.5 بوصة بدقة 720 1440 x بكسل، وببطارية 3000 مللي أمبير، وبمعالج رباعي النواة بشرائح QM215، وبذاكرة تخزين عشوائي 2 جيجابايت، وبمساحة تخزين داخلية 16 جيجابايت، وسيتم إطلاقه أيضًا في الربع الأول من هذا العام بتكلفة 66$.

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هذا الموضوع Alcatel تكشف رسميًا عن أحدث هواتفها 3L، 1S، 1V، 1B خلال فعاليات #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.