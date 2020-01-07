إسرائيل توافق على بناء أكثر من 1900 وحدة استيطانية جديدة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty يعيش في الضفة الغربية نحو 600 ألف مستوطن

وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقما أفادت منظمة محلية غير حكومية، الاثنين.

وقالت منظمة "السلام الآن" التي تتابع هذا الملف في بيان، إن اللجنة العليا للتخطيط التابعة للسلطة المدنية الإسرائيلية وافقت على بناء هذه الوحدات خلال اجتماعات عقدتها الأحد والاثنين.

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وأشارت المنظمة إلى الموافقة على 1150 مشروعا في إطار مرحلة تقديم الطلبات، وعلى 786 في إطار الموافقة النهائية بينها 258 وحدة في مستوطنة "حريش" القائمة في "أراض فلسطينية خاصة" متنازع عليها.

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ويأتي ذلك فيما يستعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لانتخابات تشريعية في الثاني من مارس المقبل.

وقالت منظمة "السلام الآن" في بيان: "رغم أن لا تفويض واضحا للحكومة (الإسرائيلية الحالية)، فإنها تتصرف كأن شيئا لم يكن، وتواصل دعم البناء الضار وغير الضروري في الأراضي المحتلة".

والمستوطنات غير قانونية وفق القانون الدولي، لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت الخريف الماضي أنها لم تعد تنظر إليها من هذه الزاوية.

ويقيم أكثر من 600 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وسط نحو 3 ملايين فلسطيني.