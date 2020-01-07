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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Latin woman between 20-35 years working as a cleaner in the office with cleaning implements
عمّان: «الخليج»
تبرّع عوض باكير، عامل نظافة في الأردن، بجزء من مسكنه لأسرة محتاجة، بحيث يستضيفها طوال العام دون مقابل مادي. وسارع باكير للتواصل مع ناشر على وسائط اجتماعية، بعدما تحدثت سيدة عن افتقادها وأولادها لمأوى يقيهم من برد الشتاء. واستقبل باكير الأسرة في المنزل، بعدما عمل على تقسيمه وقام بتجهيزه بحدود إمكاناته.
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الأردن.. سيارة تتحول لأصغر فندق في العالم
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كانت هذه تفاصيل خبر عامل نظافة يتبرّع بجزء من مسكنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.