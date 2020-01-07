عامل نظافة يتبرّع بجزء من مسكنه

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Latin woman between 20-35 years working as a cleaner in the office with cleaning implements عمّان: «الخليج» تبرّع عوض باكير، عامل نظافة في الأردن، بجزء من مسكنه لأسرة محتاجة، بحيث يستضيفها طوال العام دون مقابل مادي. وسارع باكير للتواصل مع ناشر على وسائط اجتماعية، بعدما تحدثت سيدة عن افتقادها وأولادها لمأوى يقيهم من برد الشتاء. واستقبل باكير الأسرة في المنزل، بعدما عمل على تقسيمه وقام بتجهيزه بحدود إمكاناته. تصفح أيضا.. "وفاتها فطرت قلب ملك الأردن".. حكاية الملكة علياء في صور من Dar AlAkhbar شاهد أيضا.. الأردن.. سيارة تتحول لأصغر فندق في العالم من Sky News Arabia انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي 109 أعوام على تأسيس الزمالك مع بداية كلّ سنة جديدة، يحتفل نادي الزمالك المصري بذكرى تأسيسه منذ عام 1911. المزيد عن النادي الملقّب بالقلعة البيضاء في هذا التقرير. سكاي نيوز عربية

الرياضيون يواجهون حرائق أستراليا بالتبرعات خيمت تبرعات مشاهير التنس والكريكيت على المشهد الرياضي بأستراليا في مبادرة منهم للمساهمة في مكافحة الحرائق التي تضرب الغابات بالبلاد. سكاي نيوز عربية

تحذير من مخاطر "الشخير" حذرت الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم من خطر الشخير، باعتباره ليس مجرد ظاهرة مزعجة فحسب، وإنما قد تنذر بمشاكل صحية كبيرة أيضا. سكاي نيوز عربية 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO الأردن.. سيارة تتحول لأصغر فندق في العالم سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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