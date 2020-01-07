دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية واشنطن ترفض منح وزير خارجية إيران التأشيرة الأمريكية

رفضت الولايات المتحدة منح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأشيرة دخول البلاد، لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرَّر الخميس.

ونقلًا عن 3 مصادر دبلوماسية، قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية: إنَّ ظريف طلب الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة قبل أسابيع لحضور الاجتماع، الذي سيكون الأول في مجلس الأمن بعد مقتل قاسم سليماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني. وفق «سكاي نيوز».

وقُتِل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبومهدي المهندس، إلى جانب 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد العراقي، في ضربةٍ جويةٍ أمريكيةٍ قرب مطار بغداد، فجر الجمعة.

وكانت الحكومة الإيرانية تنتظر صدور تأشيرة ظريف، الاثنين، لكن مسؤولًا من الإدارة الأمريكية اتصل بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لإبلاغه بأنَّ الولايات المتحدة لن تسمح للوزير بدخول البلاد.

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فيديو من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي أربعة أسئلة وأربع إجابات توضح قرار البرلمان العراقي عن القوات الأجنبية صادق البرلمان العراقي هذا الأحد على قرار يلزم الحكومة بخمس نقاط هي التالية: إلغاء طلب المساعدة الأمنية المقدم منها لمحاربة تنظيم داعش إنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية حصر السلاح بيد الدولة رفع شكوى ضد الولايات المتحدة إجراء تحقيقات في القصف الأمريكي الذي تم فجر الجمعة طبعاً قرار البرلمان العراقي يأتي رداً على مقتل قاسم سليماني ، الجنرال سابقاً في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الفصيل الموالي لطهران، وفيه سعي واضح لطرد القوات الأمريكية من العراق. ماذا تعني مصادقة البرلمان العراقي؟ الأساس القانوني للوجود الأمريكي في العراق جاء بناء على دعوة من الحكومة العراقية. وهذا التصويت لا يلغي رسمياً تلك الدعوة، لكنه يعتبر خطوة باتجاه الإلغاء. ويرى مراقبون أن خروج القوات الأمريكية من العراق، في حال تمّ كنتيجة لاغتيال قاسم سليماني، سيعيق بشكل كبير الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وسيسمح بتحقيق أحد أهداف إيران الرئيسية بالتغلغل في العراق. الموقف الرسمي من الغارة؟ أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بأنّ العراق "لا يمكن أن يقبل" "بتنفيذ عملية " اغتيال سياسي " على أراضيه حيث وصف الهجوم الذي أدى إلى مقتل سليماني بأنه انتهاك خطير للسيادة العراقية. عادل عبد المهدي كشف أيضا أنّ قاسم سليماني كان في العاصمة العراقية بغداد لحظة اغتياله بهدف لقاء ونقل ردود إيرانية على طلب المملكة العربية السعودية لـ "الحوار". وأشار عبد المهدي إلى أنه كان يعمل شخصياً على نزع فتيل الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بغداد في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث ذهب إلى حد التهديد بتقديم استقالته والتنحي إذا لم يتم تفريق الميليشيات التي تقف وراء الاحتجاجات. هل تصرف ترامب من دون رأي بغداد؟ أكد عادل عبد المهدي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم له الشكر عن الجهود التي قام بها، مضيفاً أن الرئيس ترامب كان يخطط في الوقت نفسه إلى شنّ هجوم داخل العراق دون إذن من السلطات العراقية. عبد المهدي، الذي استقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وسط احتجاجات جماهيرية في العراق، لا يزال رئيساً مؤقتا للوزراء، حذر سابقاً من أن قرار الرئيس ترامب "سيؤجج فتيل الحرب". وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إن وزير الخارجية سيتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن بسبب "الخروقات التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية" المتمثلة باغتيال سليماني على أراضيها. هل كان سليماني يشكل خطراً على الأمريكيين؟ كانت صحيفة نيويورك تايمز قد أشارت إلى أن الأمور التي حدثت وراء الكواليس تؤكد أنّ القادة العسكريين الأمريكيين صُعقوا من أن ترامب أصدر أمرا بقتل سليماني، وهي خطوة اعتبروها "أكثر ردود الفعل تطرفاً لوضع حدّ للعنف الذي قامت به إيران مؤخرا في العراق". المسؤولون في إدارة ترامب اعتبروا أنه ومنذ ذلك الحين لم تعد للرئيس الأمريكي خيارات تذكر لأن سليماني كان يخطط لشنّ هجمات وشيكة على القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها في المنطقة، لكنهم لم يقدموا أي دليل على مثل تلك الخطط. القرار الذي صدر هذا الأحد عن البرلمان العراقي لا يقتصر فقط على دعوة القوات الأمريكية إلى مغادرة العراق، وإنما يشمل أيضا التحالف الدولي بأكمله الذي يقاتل الدولة الإسلامية. Euronews (Ar)

شاهد: عشرات الآلاف في بيونغ يانغ يجددون الولاء للـ"كيم جونغ أونية" شهدت ساحة كيم إيل سونغ وسط العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ هذا الأحد تجمع عشرات آلاف المواطنين. وقد بات هذا التجمع أحد طقوس الولاء الذي يقوم به المواطنون في كوريا الشمالية "لتجديد البيعة النظام". وكانت تجمعات السنوات الماضية تنظم قبل أيام قليلة من إلقاء الزعيم كيم جونغ أون لخطاب أمام الأمة بمناسبة العام الجديد. ووقفت الحشود بطريقة منتظمة ورفعت بينها لافة ضخمة كتب عليها "تحيا الـ"كيم إل سونغية" و"الـ"كيم جونغ أونية" في إحالة إلى كيم إل سونغ و كيم جونغ أون ، القائدين الحالي والسابق للبلاد. وجاء تجمع هذا العام دعما لنتائج اجتماع حزب العمال في أواخر ديسمبر-كانون الأول، والذي تمّ نقل نتائجه عن طريق وسائل الإعلام في بداية الشهر الجاري. واستمع الحاضرون إلى الكلمة التي ألقاها كيم نونغ، المسؤول البارز ورئيس لجنة حزب العمال في مدينة بيونغ يانغ وقال فيها: "هناك صعوبات حادة في طريقنا، ولكننا نملك قيادة عظيمة في حزبنا، وأقوى سلاح لدينا يكمن في وحدتنا، فضلا عن القوة الهائلة لاقتصادنا الاشتراكي الذي يدعم نفسه، لذا سننتصر بالتأكيد". وصفق الحاضرون طويلاً لخطاب المسؤول، وسارت الوفود في الساحة وهي تحمل الأعلام والرايات الوطنية. Euronews (Ar)

تعرف على مواصفات السلاح الذي استخدم في عملية اغتيال سليماني حسب المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام أميركية وعالمية فإن عملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني تمّت بواسطة طائرة بدون طيار من نوع "إم كيو 9 ريبر" أو "حاصد"، وهي طائرة متطورة وعالية الدقة إذ تتمتع بقدرة كبيرة على الرصد وتحديد الأهداف ومهاجمتها في وقت قياسي. وتتميز طائرة "إم كيو 9 ريبر" بدون طيار بتعدد مهامها، فهي تستخدم للعمليات الحربية الموجهة من جهة ولجمع المعلومات الاستخباراتية من جهة أخرى. وهي طائرة حربية بامتياز، فهي تتمتع بقوة التحمل ويتم التحكم فيها عن بعد، إذ بمجرد تحديد موقع الأهداف تتمكن "إم كيو 9 ريبر" من إطلاق الذخائر الموجهة بالليزر سواء الصواريخ أو القنابل، إلى الهدف. ولدى "إم كيو 9 ريبر" أنظمة استشعار عن بعد إضافة إلى نظام اتصالات متكامل وأسلحة دقيقة قادرة على تنفيذ ضربات قتالية دقيقة إضافة إلى مهام الاستطلاع و المراقبة وشن الغارات. وحسب البيانات العسكرية يتمّ تجهيز طائرة "إم كيو 9 ريبر" بنظام استهداف متعدد الأطياف يضم مجموعة قوية من أجهزة الاستشعار البصرية للاستهداف. وعلى ما يبدو فقد تمّ تزويد "إم كيو 9 ريبر" بصاروخ يُطلق عليه "هيلفاير أكس 9 آر" أو "نار الجحيم"، وهو صاروخ يستخدم لتنفيذ عمليات تصفية واغتيال العناصر المستهدفة والتابعة لبعض التنظيمات المتطرفة على غرار تنظيم القاعدة وما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية . ويصل وزن الصاروخ إلى 45 كيلوغراماً. Euronews (Ar) 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO حشود ضخمة تشارك بمراسم دفن الجنرال سليماني بمسقط رأسه في كرمان Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وبموجب اتفاقية عام 1947، يجب أن تسمح الولايات المتحدة للمسؤولين الأجانب بالدخول إلى البلاد للقيام بأعمال لها علاقة بالأمم المتحدة.

ودخلت واشنطن وطهران في حرب كلامية ساخنة منذ مقتل سليماني، وأطلق البلدان تهديدات باستهداف مصالح الأخرى في المنطقة.

وفي زيارات سابقة للولايات المتحدة، كانت حركة ظريف مقيدة بأوامر الإدارة الأمريكية، التي تقول: إنَّ دبلوماسييها يفتقرون إلى حرية السفر إلى إيران.

وفي سبتمبر من العام الماضي، ألمح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنَّه قد يمنع الوفد الإيراني، بمن فيه الرئيس حسن روحاني وظريف، من دخول الولايات المتحدة. مشيرًا إلى مسؤولية إيران عن تنفيذ هجمات على اثنين من المنشآت النفطية السعودية.