شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد يكشف تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس دبى.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس دبى، موضحا أن هذا الاجتماع شهد اعتماد خطة من 50 هدفا للمدينة خلال الخمسة أعوام القادمة.





وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على "تويتر": "ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس دبي.. اعتمدنا تطوير خطة من خمسين هدفاً لدبي خلال الخمسة أعوام القادمة سنعلنها خلال 60 يوما.. خمسين هدفا في الخطة سنضمنها في اتفاقيات الأداء الخاصة بمدراء العموم.. ما نعلنه سننفذه عبر فريق العمل.. أو نستبدل الفريق".





وتابع الشيخ محمد بن راشد: "اعتمدنا في مجلس دبي نظاما جديدا لحوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية بإشراف مكتوم بن محمد يلزمها بتشكيل مجالس إدارة كسلطة عليا ويمنع الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة ويلزم مجالس الإدارة بتشكيل لجان لتقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر ورفع تقارير أداء سنوية للحكومة"، متابعا: "أقررنا اليوم في مجلس دبي البدء فورا بتطوير مخطط حضري جديد للإمارة يعمل على تطوير خارطة جودة الحياة بدبي ويضمن أن تكون دبي المدينة الأفضل في المعيشة والحياة عبر توفير أفضل المرافق لأفضل مدينة في العالم".





وأضاف الشيخ محمد بن راشد قائلا: "اعتمدنا أيضا ضمن مجلس دبي البدء بتطوير مخطط اقتصادي للإمارة لخلق قطاعات جديدة بما يضمن تفوقها وتنافسيتها العالمية وجاذبيتها الاستثمارية ... وطلبنا من المفوضين الستة في المسارات التنموية تسليم خطط المائة يوم خلال أسبوعين".

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وأشار الشيخ محمد بن راشد، واعتمدنا ضمن مجلس دبي أيضا انشاء مجلس دبي للإعلام ويضم مكتب دبي الإعلامي ومدن الاعلام والإنتاج والاستوديوهات والشبكات الإذاعية والتلفزيون والصحف ولجنة الانتاج التلفزيوني والسينمائي. أحمد بن محمد بن راشد رئيسا . تنافسيتنا الاعلامية ضرورية في الفترة القادمة، متابعا أقررنا في مجلس دبي أيضا استحداث منصب نائب مدير عام لكافة دوائر دبي، واعتمدنا إطلاق برنامج قيادي بإشراف مجلس دبي لتأهيل مدراء عموم ورؤساء تنفيذيين جدد، ونطلب من كل دائرة ترشيح من 3-5 قيادات جديدة لنعدهم لتولي مسئولية المناصب الجديدة .. أبحث عن الجيل الجديد من قيادات دبي".





واختتم الشيخ محمد بن راشد، تشكيل مجلس دبي هو بداية لسلسة من التغييرات الإيجابية في الإمارة بما يتناسب مع الأوضاع الإقليمية والعالمية.. سنّة دبي هي التغيير والتطوير المستمر .. ولم أتوقف شخصيا عن التجديد والتغيير منذ خمسين عاماً ... ولن أتوقف".



