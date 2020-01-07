شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تؤكد استمرار التعاون مع العراق ومنع التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الهولندى ستيف بلوك، اليوم الثلاثاء، استمرار التعاون مع العراق والعمل على التهدئة، ومنع التصعيد، وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجيّة محمد على الحكيم تلقّى اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيّة الهولندى ستيف بلوك، وجرى بحث مُستجدّات الأوضاع فى العراق، كما تناول الاتصال مُختلِف أوجه العلاقات الثنائيّة، وسُبُل التعاون فى شتى المجالات".

وأعرب وزير الخارجيّة الهولندى، عن "دعم بلاده لجُهُود العراق فى تحقيق الأمن، والاستقرار"، مُؤكّداً "استمرار التعاون بين البلدين، والعمل على التهدئة، ومنع التصعيد".

فيما أكّد وزير الخارجية العراقى، على "أهمّية تحقيق الشراكة بين العراق وهولندا، واستمرار التعاون فى قطاعات التدريب والتجارة والزراعة".

وشدد محمد على الحكيم، على أنّ "العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب"، داعياً إلى "ضرورة احترام السيادة العراقيّة، وإيقاف الانتهاكات"، مُثمِّناً "جُهُود هولندا ضمن التحالف الدولى لمُحارَبة داعش".

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و كان الجيش الأمريكى، أبلغ العراق فى وقت سابق، باتخاذه إجراءات لـلخروج من البلاد ، وبحسب مورجان أورتاجوس المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أصبنا بخيبة أمل كبيرة جراء تصويت البرلمان العراقى لإخراج قواتنا من العراق .

وذكرت العربية، أن الرسالة الأمريكية ، قالت إنه يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات آمنة لإعادة الانتشار، وعلى قوات التحالف اتخاذ إجراءات لضمان الخروج من العراق بشكل آمن، وقعها قائد قوة المهمات الأميركية فى العراق، وتنص على إعادة تمركز فى العراق خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأضافت "أورتاجوس"، خلال لقاء لها عبر الأقمار الصناعية بقناة "الحدث"، أن الولايات الأمريكية المتحدة ستقوم بكل ما يلزم للدفاع عن مواطنيها وأمنها تجاه أى اعتداء إيرانى، وتابعت "سنقوم بكل ما يلزم للدفاع عن أنفسنا ولدينا 52 هدفاً إيرانياً حال أن لحق الأذى بمواطنينا ".