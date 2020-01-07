شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول صينى: يجب احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الصين اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، وذلك بعد أيام من مقتل "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولى.

وقال شوانج إنه يجب تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مع ضرورة التزام جميع الأطراف بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. وأضاف أنه ينبغي - كذلك - احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، وحماية السلام والاستقرار في منطقة الخليج بالشرق الأوسط.

وتابع إن الصين تحث الأطراف المعنية لاسيما الولايات المتحدة على التحلي بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مسار الحوار لتجنب المزيد من تصعيد التوترات الحالية في منطقة الخليج. Advertisements

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، أكد للسفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، وفقا للقرار الصادر عن البرلمان ، جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال لتولر، اليوم الإثنين، وفقا لبيان صادر عن مكتب عبد المهدي أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية ، وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - تطورات الأحداث وموقف الحكومة العراقية، كما أكد عبد المهدي على "ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة"، مشدداً على "خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة ، وأن العراق يبذل كل ما يستطيع من جهود لمنع الإنزلاق لحرب مفتوحة".

وكان البرلمان العراقي قد صوت، الأحد، على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب كان وحصر السلاح في يد الدولة، بالإضافة إلى إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي.

يأتي هذا في أعقاب الضربة الجوية الأمريكية التي استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والتي أسفرت عن مقتله ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس وثمانية أشخاص آخرين كانوا برفقتهما، بالقرب من مطار العاصمة العراقية /بغداد/ فجر يوم الجمعة الماضي.