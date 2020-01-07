شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تحتل المرتبة الأولى كأفضل مدينة فى الشرق الأوسط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت مدينة دبى بدولة الإمارات، المرتبة الأولى كأفضل مدينة في الشرق الأوسط، ومن بين أفضل 10 مدن في العالم لعام 2020 بحسب تصنيف "Resonance Consultancy" المتخصصة في السياحة والعقارات، ومقرها أمريكا الشمالية.





وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، قد ترأس الاجتماع الأول لمجلس الوزراء فى العام الجديد، وقال حاكم دبى، عن تفاصيل الاجتماع "استعرضنا انجازات سنة مضت.. وخطتنا لسنة جديدة هلّت.. عام 2020 سيكون عاماً مختلفاً لأنه عام الاستعداد للخمسين.. العام الذى نصمم فيه إمارات المستقبل"، وأضاف رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات، فى تغريدات على تويتر، "اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية فى الدولة.. لتكون مدة تأشيرة السياحة 5 أعوام متعددة الاستخدام لكافة الجنسيات"، وتابع "نستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنويًا وهدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية".

ويشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، كان قد أعلن قبل يومين عن وثيقة جديدة فى اليوم الأول من عامه الـ 15 فى حكم دبى، مؤكدًا أن هذه الوثيقة هدفها استشراف فرص دبى المستقبلية، وترسيخ جاذبية مدينتا الاقتصادية، وضمان أفضل حياة لسكانيها وزائريها.

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وتهدف الوثيقة التى أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد، عن تشكيل مجلس يسمى "مجلس دبى، برئاسته ونائبه حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى، وتعيين 6 مسئولين، يشرفون على 6 مسارات استراتيجية للنمو فى دبى، وتعيين رئيس المكتب التنفيذى أمينا عاما لمجلس دبى، على أن يضمن لدبى التنافسية الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة".

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد قد أعلن مؤخرا أن العام الحالى 2020 سوف يكون عام الاستعداد للخمسين، قائلا: "تقترب الإمارات من عيدها الخمسين فى 2021 ونريده أن يكون عام الانطلاقة الكبرى.. نحتفى بخمسين عاما ونطلق مسيرة الخمسين القادمة.. الاستعداد سيكون فى 2020.. العام القادم سيكون عام الإعداد والاستعداد لإحداث قفزة كبيرة فى مسيرتنا".