قدم: وفاة السعودي خميس العويران بعد صراع مع المرض

محمد يونس / الخليج 365
أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء، وفاة نجم كرة القدم السابق خميس العويران بعد صراع مع المرض.
ووفقا لبيان منشور على الصفحة الرسمية للنادي بموقع "تويتر"، "ينعي مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار بن عبد الله الحائلي لاعب المنتخب الوطني والفريق الأول لكرة القدم السابق الفقيد خميس العويران الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض".
لعب خميس العويران للهلال في الفترة بين 1997 و2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 و2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء عقده.
وشارك خميس العويران مع المنتخب السعودي في الفترة ما بين 1994 و2004.
كما أنه مثل "الأخضر" السعودي لمدة 10 سنوات بين عامي 1994 و2004.
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