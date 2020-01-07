مهاتير: اغتيال سليماني غير أخلاقي كقتل خاشقجي

كوالالمبور / الخليج 365
وصف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، الثلاثاء، إقدام واشنطن على قتل قائد "فيلق القدس" الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بالعمل "غير القانوني وغير الأخلاقي"، مثله مثل جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أكتوبر/تشرين الأول 2018.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين تطرق فيه مهاتير إلى التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال رئيس الوزراء الماليزي: "عملية قتل سليماني مثل جريمة قتل جمال خاشقجي فكلاهما حدث خارج الحدود. في هذه الحادثة (اغتيال سليماني) قررت دولة بمفردها قتل زعيم في دولة أخرى؛ فكلا العمليتين غير قانونية وغير أخلاقية".
وأكد أنه لا يتردد في قول الحقيقة بخصوص التطورات الحالية.
وحذر مهاتير من تصاعد الأنشطة الإرهابية في المنطقة مع مقتل سليماني، معتبرا أن "الوقت قد حان لكي يتحد المسلمون".
وقتل سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وأشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.
وبات اغتيال سليماني، "حديث العالم" بين إدانات وترحيب ومطالب بخفض التصعيد، وتهديد إيراني وترقب أمريكي يعتزم تحريك لواء تدخل سريع للشرق الأوسط.
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