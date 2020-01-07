تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365 حيّدت القوات التركية، الثلاثاء، إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا" في منطقة غارا شمالي العراق. وحسب بيان لوزرة الدفاع التركية، تم تحييد الإرهابيين في مدخل إحدى المغارات، عبر عملية أمنية جرت بإسناد جوي. وأشار البيان إلى مواصلة القوات التركية عملياتها ضد الإرهابيين شمالي العراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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