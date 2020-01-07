الحوثيون يقرون بمقتل قيادي عسكري رفيع بنيران الجيش اليمني

اليمن/ الخليج 365



- الجماعة أعلنت تشييع العميد علي عبد الرزاق محمد الشرعي، قائد ما يسمى "اللواء 17 مشاة"

- الجيش اليمني في تعز، أعلن الإثنين، مقتل الشرعي بنيران الجيش في منطقة الربيعي غربي المدينة

أقرت جماعة الحوثي في اليمن، الثلاثاء، بمقتل أحد قياداتها العسكرية الرفيعة بنيران القوات الحكومية.

وذكرت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة، أنه تم بصنعاء "تشييع العميد علي عبدالرزاق محمد الشرعي، قائد اللواء 17 مشاه، ورمزي عبدالله عبدالجبار المعلمي (لم تذكر منصبه)".

وأضافت الوكالة أن الشرعي والمعلمي "قتلا وهما يؤديان واجبهما في مواجهة العدوان (يقصد التحالف العربي والقوات الحكومية)".

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ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل حول ملابسات مقتلهما، غير أن الجيش اليمني في مدينة تعز (جنوب غرب)، أعلن الإثنين، مقتل الشرعي بنيران الجيش في منطقة الربيعي غربي المدينة.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.