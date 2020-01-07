اليمن/ الخليج 365
أعلنت جماعة "الحوثي"، الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة للتحالف العربي في محافظة الجوف شمالي اليمن.
جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث العسكري للجماعة، يحي سريع، اطلعت عليه الخليج 365، فيما لم يصدر تعليق فوري من التحالف العربي أو الجيش اليمني حول الأمر.
وقال "سريع" إن الدفاعات الجوية التابعة للجماعة تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة من نوع "CH-4" في محافظة الجوف (قريبة من حدود السعودية) "أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأجواء اليمنية".
وأضاف أنه" تم استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا".
ولفت إلى أن"الطائرة تعتبر ثالث طائرة من هذا النوع يتم إسقاطها"، دون أن يتطرق المسؤول الحوثي إلى تفاصيل أخرى.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.
وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة للتحالف شمالي اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.