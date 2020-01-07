جراحة ناجحة لإنقاذ قدم شاب من البتر

هيفاء الأمير

تمكن بفضل الله فريق طبي في مستشفى الملك عبد العزيز بجدة ، من إنقاذ قدم شاب من البتر بعد تعرضه للسقوط من الدور الثالث من إحدى البنايات في مدينة جدة .

و بينت صحة جدة أن الفريق الطبي نجح بحمد الله من إنقاذ قدم المصاب من البتر ، بعد تعرضه للسقوط مما أدى إلى حدوث كسر مضاعف في الساقين ، و قطع كامل للشريان المغذي للساق ، حيث أجريت له عملية أستغرقت ثلاث ساعات تم خلالها إعادة توصيل الشريان و ترميم العظم بالكامل و إنقاذ الساق من البتر ولله الحمد ، و تعتبر من العمليات الدقيقة حيث تكمن الصعوبة في التعامل مع الشرايين الدقيقة و التي تكون أقل من ( 5,سم )تحت المايكروسكوب ، و قد تستغرق في بعض الحالات وقتاً طويلاً و تتطلب فريق تخدير مميز من حيث التحكم بسيولة الدم و العلامات الحيوية أثناء العملية .