- 1/2
- 2/2
هيفاء الأمير
تمكن بفضل الله فريق طبي في مستشفى الملك عبد العزيز بجدة ، من إنقاذ قدم شاب من البتر بعد تعرضه للسقوط من الدور الثالث من إحدى البنايات في مدينة جدة .
و بينت صحة جدة أن الفريق الطبي نجح بحمد الله من إنقاذ قدم المصاب من البتر ، بعد تعرضه للسقوط مما أدى إلى حدوث كسر مضاعف في الساقين ، و قطع كامل للشريان المغذي للساق ، حيث أجريت له عملية أستغرقت ثلاث ساعات تم خلالها إعادة توصيل الشريان و ترميم العظم بالكامل و إنقاذ الساق من البتر ولله الحمد ، و تعتبر من العمليات الدقيقة حيث تكمن الصعوبة في التعامل مع الشرايين الدقيقة و التي تكون أقل من ( 5,سم )تحت المايكروسكوب ، و قد تستغرق في بعض الحالات وقتاً طويلاً و تتطلب فريق تخدير مميز من حيث التحكم بسيولة الدم و العلامات الحيوية أثناء العملية .
كانت هذه تفاصيل خبر جراحة ناجحة لإنقاذ قدم شاب من البتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.