الريال وفالنسيا يرفعان الستار عن نسخة تاريخية في كأس السوبر الإسباني بجدة

صحيفة الخليج الالكترونية

يرفع ريال مدريد وفالنسيا الستار غدا الأربعاء عن فعاليات نسخة تاريخية من بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم عندما يلتقيان على استاد “مدينة الملك عبد الله الرياضية” بمدينة جدة السعودية في أولى مباراتي الدور قبل النهائي للنسخة السادسة والثلاثين من السوبر الإسباني.

وتحظى المباراة بأهمية بالغة كونها ضربة البداية في هذه البطولة بشكلها الجديد إضافة لهوية الفريقين المتنافسين غدا واللذين يسعى كل منهما إلى قطع الخطوة الأولى نحو منصة التتويج باللقب الأول له في 2020.

ويتطلع الريال إلى الفوز باللقب من أجل العودة إلى منصات التتويج بعدما خرج الفريق صفر اليدين من عام 2019 حيث غاب عن منصة التتويج في كل من البطولات التي شارك فيها خلال العام الماضي سواء محليا أو دوليا.

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وفي المقابل، يتطلع فالنسيا إلى التتويج بلقب البطولة ليكون أول الألقاب في المئوية الثانية للنادي بعدما احتفل الفريق في مئويته بلقب كأس إسبانيا حيث فاز على برشلونة في نهاية الموسم الماضي وذلك في نفس العام الذي احتفل فيه بمرور 100 عام على تأسيسه.

وهذه هي النسخة الأولى التي تقام فيها منافسات كأس السوبر الإسباني بمشاركة أربعة فرق حيث يلتقي برشلونة وأتلتيكو مدريد بعد غد الخميس في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي للبطولة ليتأهل الفائز في مباراتي الغد وبعد غد إلى المباراة النهائية للبطولة المقررة يوم الأحد المقبل.

ويقضي النظام الجديد للسوبر الإسباني بمشاركة بطل كأس ملك إسبانيا ووصيفه وبطل الدوري الإسباني ووصيفه.

ويخوض فالنسيا فعاليات السوبر بصفته بطلا لكأس ملك إسبانيا كما يخوض برشلونة المسابقة بصفته بطلا للدوري الإسباني إضافة لمشاركة وصيفه في الدوري وهو أتلتيكو مدريد فيما يخوض الريال فعاليات هذه النسخة لكونه صاحب أفضل ترتيب في الدوري بخلاف حامل اللقب ووصيفه في كل من بطولتي الكأس والدوري وذلك لأن برشلونة نفسه هو وصيف بطل الكأس.