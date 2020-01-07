وصول بعثة ريال مدريد إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة

صحيفة الخليج الالكترونية وصلت بعثة نادي ريال مدريد الأسباني إلى جدة استعدادًا لخوض بطولة كأس السوبر الأسباني. الجدير بالذكر أن مدريد سيواجه فالنسيا يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على أن يلعب برشلونة ضد أتلتيكو مدريد يوم الخميس ومن ثم سيتأهل الفائز في المباراتين إلى المباراة النهائية يوم 12 يناير.

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