تراجع أسعار النفط بنسبة 1.5 %

صحيفة الخليج الالكترونية تراجعت أسعار النفط اليوم على خلفية إعادة المستثمرين النظر في احتمالات من تصاعد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط. وانخفض برنت 1.5 في المئة إلى 67.86 دولار للبرميل وسجل 68.14 دولارًا. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65 سنتًا إلى 62.62 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت في وقت سابق 1.5 في المئة إلى 62.30 دولارًا.

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