صحيفة الخليج الالكترونية انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء خميس العويران لاعب المنتخب السعودي وناديي الهلال والاتحاد سابقاً، وسيصلى عليه بعد صلاة العصر اليوم في مسجد البواردي . تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة لاعب المنتخب السعودي السابق خميس العويران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.