شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: العمل المكتبي لساعات طويلة يرفع الضغط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قالت نتائج دراسة كندية جديدة إن إصابة الذين يقضون معظم ساعات النهار في عمل مكتبي بارتفاع الضغط محتملة جداً، وإن نوعية ضغط الدم المرتفع في هذه الحالة من الصعب تشخيصها خلال الفحوصات الطبية الدورية.

Advertisements وأفادت النتائج بأن العمل داخل مكتب لمدة 49 ساعة في الأسبوع يزيد خطر الإصابة بارتفاع الضغط بنسبة 70 بالمائة. ورصدت النتائج التي نشرتها دورية "هايبرتنشن" أن العمل المكتبي لمدة 49 ساعة في الأسبوع أو أكثر يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع الضغط المزمن بنسبة 66 بالمائة. وأجريت الدراسة فريق من جامعة لافال و3 معاهد بحثية في مقاطعة كيبيك الكندية، وقالت إن خطر العمل المكتبي على ضغط الدم يكون محدوداً عندما يبلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية 35 ساعة أو أقل.

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