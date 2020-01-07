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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لا تتناول الحمص نيئاً.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
يُعد الحمص من أفضل الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، ولكن في مفاجأة مريبة حذرت جيني دامبيرغ خبيرة تغذية سويدية من تناول الحمص النيئ فإنه قد يكون ساماً.
الخبيرة السويدية أكدت أن الحمص غير المطهو يحتوي على مادتي صابونين والفازين السامتين، اللتين تمثلان خطورة كبيرة وضرراً على الصحة، ولا تُزال المادتان إلا بعد طهي الحمص.
ولكن أكدت دامبيرغ أن الحمص المطهو يعد طعاماً خارقاً، وبه الكثير من الألياف الغذائية والبروتينات، وأيضاً هو قليل الدهون؛ ولذلك يُعد غير ضار.
وأضافت أن الحمص يُوجد به كنز من الفيتامينات والمعادن، كما أنه من الأطعمة الغنية بفيتامينات A و B6 وC و E و K، وحمض الفوليك، والزنك، والمغنسيوم، والكالسيوم، والحديد.
وينصح خبراء البشرة بأن تتضمن الكريمات الحمص؛ حيث إنه له القدرة على تقليل التجاعيد، والتخلص من مشكلات البشرة الدهنية، حيث يمتص الزيوت الزائدة، ويمنح البشرة نضارة وصفاء، ويحمي الوجه من الاحمرار والتورم، ويملك القدرة على جعل عضلات الوجه المشدودة أكثر استرخاء.
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