دراسة تكشف عن تمرين يشغّل 86% من عضلات الجسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تحتوي معظم صالات الألعاب على معدات وآلات كثيرة، وقد يستخدم معظم المتدربين الدراجات وآلات الجري ومعدات أخرى مختلفة، دون أن يعلموا بأن آلة واحدة قد تحل محل معظم الآلات الأخرى.



وفقاً لدراسة أجراها المعهد الإنكليزي للرياضة، فقد تبين بأن آلة التجديف تشغّل 86% من عضلات الجسم، وأن القيام بأي تمرين على هذه الآلة لا يساعد فقط على تشكيل عضلات الساقين، بل إنه يعمل أيضاً على عضلات الذراع وتحسين صحة القلب، إضافة إلى أن التمرين لا يتطلب جهداً كبيراً.

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وبحسب الخبراء، فإن آلة التجديف هي أفضل خيار لممارسة تمارين الجسم بالكامل، لأنها تقوي نبضات القلب وتزيد من سعة الرئتين.

ولا يقتصر تركيز تمارين آلة التجديف على الذراعين أو الساقين فحسب، ولكنه يُقحم معظم عضلات الجسم، مما يفيد في حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن، وبناء القدرة على التحمل.

وينصح خبراء التمارين الرياضية بممارسة التمارين على آلة التجديف تحت إشراف مدرب مختص، لتجنب الأخطاء والاستفادة القصوى منها، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.