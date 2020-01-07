ذكاء اصطناعي يحلل أورام المخ في دقيقتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح باحثون من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة، في ابتكار برنامج ذكاء اصطناعي يمكنه تقديم تحليل سريع لأورام المخ خلال دقيقتين، و30 ثانية، خلال إخضاع المريض لعملية جراحية مقابل 20 إلى 30 دقيقة تقدمها البرمجيات المعمول بها حالياً، ويساعد ذلك فريق الأطباء على العمل بدقة أكبر.

ونقلت دورية «نيتشر ميديسين» عن جراح الأعصاب دانييل أورينجر، رئيس فريق الباحثين قوله «مع هذه الأداة، أصبحنا أفضل تجهيزاً للمحافظة على الأنسجة السليمة والاكتفاء بانتزاع الأنسجة التي توغلت فيها الخلايا السرطانية، ما يخفض من المضاعفات ويعطي نتائج أفضل للمرضى».

وأضاف «جمع الباحثون بين تقنية تصوير مبتكرة بالليزر، وبرمجية حسابية تستند إلى تحليل أكثر من 2,5 مليون صورة لخزعات، وخلال تجربة سريرية شملت 278 مريضاً مصاباً بورم في الدماغ وضع الذكاء الاصطناعي تشخيصاً صحيحاً في 94,6 % من الحالات في مقابل 93,9 % للتحليل البشري».

وأشار أورينجز إلى أن رصد الأورام وتشخيصها في جراحة الأعصاب، وغيرها من مجالات جراحة السرطانات، أمر أساسي للقيام بالأجراء الجراحي الأنسب. وانطلاقاً من العينة المأخوذة، يسمح البرنامج بتحديد نوع الورم من بين أنواع سرطانات الدماغ العشرة الأكثر شيوعاً مع فعالية موازية لفاعلية الأطباء المختصين. وقال «اللافت أنه في كل المرات التي أخطأ فيها الأطباء المختصون تمكن برنامجنا من إيجاد الجواب الصحيح، وفي كل الحالات التي أخطأ فيها برنامجنا، أصاب الأطباء».

وقال معدو الدراسة إن أداة كهذه قد تحسن صوابية التحليل البشري، وتعوض النقص في الخبراء في مناطق يكون عددهم فيها قليلاً، خاصة مع تشخيص إصابة نحو 15,2 مليون شخص بالسرطان سنوياً يخضع أكثر من 80 % منهم لجراحة.

ويخضع جزء من الورم المستأصل عادة للتحليل في قسم الجراحة فوراً، لتوفير تشخيص أولي، ومن ثم تعالج العينات بمواد ملونة مثل الإيوزين، وتحلل تحت المجهر من قبل أخصائيين في تحليل الأنسجة والخلايا.